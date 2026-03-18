Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:07

Авто с директором школы рухнуло в пропасть в горах Дагестана из-за обвала скалы

В Дагестане скальный обвал убил директора сельской школы Раджаба Закаряева. Обложка © Telegram / Цунтинский район

В Дагестане учитель сельской школы погиб, когда его автомобиль сорвался в 50-метровый обрыв во время скального обвала. Трагедия произошла вечером 17 марта в Цунтинском районе, сообщает «Дагестанавтодор».

В Дагестане скальный обвал убил директора сельской школы. Видео © Telegram / Mash Gor

На дороге «Цебари – Шапих – Междуречье» из-за обильных дождей и переувлажнения грунта обрушились скальные породы. В этот момент мимо проезжал автомобиль «Лада Нива» под управлением директора МКОУ «Хутрахская СОШ» Раджаба Закаряева. Мужчина не справился с управлением и упал в обрыв высотой 50 метров, машина оказалась в реке. От полученных травм он скончался на месте, пассажиров в салоне не было.

Местные жители заметили свет фар из-под ледяной воды уже ночью. Несмотря на сложные погодные условия, люди не остались в стороне: водители и случайные прохожие проявили удивительную сплочённость и мужество. Совместными усилиями они извлекли тело погибшего из ледяной воды и подняли на дорогу, оказав всю возможную помощь на месте.

«Раджаб Мусаевич Закаряев многие годы возглавлял Хутрахскую среднюю школу, снискав заслуженный авторитет как мудрый руководитель, талантливый педагог и наставник. Коллеги, ученики и односельчане запомнят его как человека необыкновенной душевной доброты, искренне заботящегося о каждом ребенке и учителе», — говорится в сообщении администрации Цунтинского района.

Как сообщило руководство района, похороны состоялись в родовом селе Хутрах. Проводить Закаряева в последний путь пришли сотню людей. Администрация также принесла родным и близким погибшего глубокие соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Неклиновском районе Ростовской области на трассе «Р-280 Новороссия» произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины. Оба водителя скончались на месте.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar