18 марта, 16:30

Боевики ВСУ не дают восстановить электроснабжение Энергодара

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Энергодаре сохраняется сложная ситуация с восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, ремонтные работы осложняются постоянными обстрелами со стооны ВСУ. Он утверждает, что атаки мешают специалистам приступить к восстановлению инфраструктуры.

«Ситуация с восстановлением электроснабжения города крайне сложная. Работы усугубляются постоянными обстрелами. Враг целенаправленно не даёт ремонтным бригадам провести работы по восстановлению сетей», написал Пухов в Telegram-канале.

Город является спутником Запорожской атомной электростанции. Перебои с энергией напрямую затрагивают жителей и работу инфраструктуры. Власти продолжают предпринимать попытки восстановить подачу электричества.

В Энергодаре после обстрела обрушилась крыша дома, под завалами могут быть люди
В Энергодаре после обстрела обрушилась крыша дома, под завалами могут быть люди

Напомним, что Энергодар оказался обесточен после артобстрела ВСУ. Жителям города запретели покидать безопасные места до нормализации обстановки.

Полина Никифорова
