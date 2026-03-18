Трамп приостановил действие векового закона ради снижения цен на топливо

Президент США Дональд Трамп ввёл временное послабление для морских перевозок нефти, чтобы сдержать рост цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Речь идёт о 60-дневном освобождении от действия закона Джонса, который требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились на судах, построенных в США, под национальным флагом и с местным экипажем. Эта мера позволит беспрепятственно доставлять в порты страны нефть, природный газ, удобрения и уголь.

Левитт подчеркнула, что решение Трампа направлено на смягчение краткосрочных перебоев на нефтяном рынке. По её словам, администрация продолжит укреплять критически важные цепочки поставок.

Причиной таких мер стал резкий скачок цен на энергоносители. Судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется пятая часть мировой нефти, практически остановилось. Вдобавок атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры в регионе лишь подстегнули подорожание нефти и газа.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что нефтяные танкеры якобы вновь начали проходить через Ормузский пролив. По его словам, это свидетельствует об истощении у Ирана ресурсов для блокировки судоходства.