У Трампа испугались, что война с Ираном выходит из-под контроля

В окружении Дональда Трампа усилились опасения, что ситуация вокруг Ирана больше не развивается по изначальному сценарию Белого дома, пишет издание Politico. Их коллеги из Reuters в последние дни также сообщали о нарастающих противоречиях внутри американской системы вокруг целей войны и возможных ответных шагов Тегерана.

По данным издания, в начале операции часть союзников президента рассчитывала, что кампания будет быстрой, а отсутствие чётко сформулированной цели позволит Трампу самому в удобный момент объявить о победе. Но теперь, спустя более двух недель, среди его сторонников растёт ощущение, что президент уже не полностью контролирует ни темп, ни возможный финал конфликта.

Как утверждает Politico, в команде Трампа обсуждают риск того, что переход к наземной фазе может оказаться единственным способом добиться результата. При этом многие сторонники президента, наоборот, призывают Белый дом не спешить с таким сценарием, понимая, что пространство для манёвра сужается с каждым новым витком эскалации.

Источник издания прямо признал, что многое теперь зависит от действий Ирана. На этом фоне Reuters ранее писало, что Трамп получал предупреждения о вероятных иранских ударах по союзникам США в Персидском заливе, а американская разведка не считает режим в Тегеране находящимся на грани краха.

Именно поэтому тема наземной операции вызывает всё больше нервозности. Пока в Вашингтоне публично говорят о возможности естественной деэскалации и частичном восстановлении движения через Ормузский пролив, внутри американской элиты всё заметнее страх, что конфликт может затянуться и втянуть США в гораздо более тяжёлый сценарий, чем рассчитывали в Белом доме.

Напомним, что Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция и Япония не поддержали призыв США присоединиться к коалиции по обеспечению прохода через Ормузский пролив. Ранее Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти через этот маршрут, помочь Вашингтону военным присутствием.