В Венесуэле объявили выходной после разгрома США на ЧМ по бейсболу
Власти Венесуэлы приняли решение объявить нерабочий день в честь триумфа национальной сборной по бейсболу на Классическом мировом турнире. В финальном матче венесуэльцы одержали верх над командой Соединённых Штатов со счётом 3:2.
«Я решила объявить завтрашний день Днём национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодёжь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать», — сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Для Венесуэлы эта победа стала первой в истории главного международного турнира национальных сборных, проводимого под эгидой MLB и WBSC. На пути к финалу в полуфинале была повержена сборная Италии.
