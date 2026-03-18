Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы из-за мифической угрозы
© ТАСС / Михаил Синицын
Российские спортсмены, ранее получившие нейтральный статус, не попали в финальную заявку на участие в апрельском чемпионате Европы по бадминтону. В Badminton Europe приняли такое решение, аргументируя это тем, что «не могут гарантировать безопасность» атлетов из России во время проведения соревнований в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник.
«С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — рассказал он.
На сегодняшний день нейтральный статус от международных федераций имеют четверо представителей России — это Родион Алимов, Максим Оглоблин, а также Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.
В ТАСС заявили, что уже направили официальный запрос в пресс-службу Badminton Europe с просьбой детально разъяснить мотивы отстранения российских бадминтонистов, однако на данный момент ответ от европейской конфедерации так и не поступил.
Накануне, 17 марта, в Москву вернулись российские участники Паралимпийских игр в Италии. В аэропорту Внуково спортсменов встретили с цветами, аплодисментами и криками «Молодцы». Вместе с собравшейся толпой они исполнили гимн России. Напомним, сборная России заняла третье общекомандное место, завоевав 12 медалей — 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. На церемонии закрытия наши спортсмены прошли с флагом, который несли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
