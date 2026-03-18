Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы из-за мифической угрозы

Российские спортсмены, ранее получившие нейтральный статус, не попали в финальную заявку на участие в апрельском чемпионате Европы по бадминтону. В Badminton Europe приняли такое решение, аргументируя это тем, что «не могут гарантировать безопасность» атлетов из России во время проведения соревнований в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник.

«С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — рассказал он.

На сегодняшний день нейтральный статус от международных федераций имеют четверо представителей России — это Родион Алимов, Максим Оглоблин, а также Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

В ТАСС заявили, что уже направили официальный запрос в пресс-службу Badminton Europe с просьбой детально разъяснить мотивы отстранения российских бадминтонистов, однако на данный момент ответ от европейской конфедерации так и не поступил.