В КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф на Востоке

Челябинский «Трактор», финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина, встретится с казанским «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона. Команда из Челябинска гарантировала себе шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции по завершении регулярного чемпионата, в то время как «Ак Барс» занял третье место.

Победитель регулярного чемпионата — магнитогорский «Металлург» — встретится с новосибирской «Сибирью», занявшей восьмое место в Восточной конференции. Омский «Авангард», расположившийся на второй строчке, сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» (седьмое место). Екатеринбургский «Автомобилист» (четвертое место) проведёт серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» (пятое место).

Старт плей-офф запланирован на 23 марта. Все серии матчей начнутся на домашних аренах команд с более высоким рейтингом по итогам регулярного сезона. Напомним, что действующим чемпионом является ярославский «Локомотив».

