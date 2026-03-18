Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты, направленные на Эр-Рияд

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили четыре баллистические ракеты, направленные в сторону Эр-Рияда. Об этом сообщило министерство обороны королевства. По данным ведомства, все цели были уничтожены в воздухе.

«Четыре баллистические ракеты… были перехвачены и уничтожены, а обломки… упали на различные районы столицы», — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.

Ранее Life.ru писал, что Иран в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани обрушил удар на израильские самолёты. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны.