Минцифры представило проект закона о регулировании ИИ в России

Минцифры России опубликовало проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ размещён на портале правовых актов. Предполагается, что новые нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Закон затронет как юридических лиц, занимающихся разработкой технологий, так и физических лиц. При этом в документе указаны исключения. Он не будет распространяться на использование ИИ в сфере обороны, государственной безопасности, при чрезвычайных ситуациях и в обеспечении правопорядка.

Также отдельно отмечается, что регулирование не касается некоторых случаев применения технологий, если они уже подпадают под другие федеральные законы. Проект находится на стадии обсуждения. После доработки его могут внести на рассмотрение в установленном порядке.

