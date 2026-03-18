Новак назвал текущий энергокризис крупнейшим за последние 40 лет

Сегодня мир переживает самый серьёзный энергетический кризис за последние 40 лет. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак на Дне Международного института энергетический политики (МИЭП) МГИМО.

«Сегодня, конечно, мы наблюдаем, наверное, на мой взгляд, самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет», — сказал он.

По словам Новака, кризис вызван глобальной трансформацией и борьбой за энергоресурсы, в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что все крупные вооружённые конфликты последних десятилетий, инициированные США, так или иначе были связаны со странами, обладающими ключевыми энергетическими запасами. В частности, Иран, Ирак, Кувейт, Сирия и Ливия.

Вице-премьер подчеркнул, что последствия кризиса не ограничиваются дефицитом ресурсов и нарушением логистики — они меняют структуру мировых рынков. При этом, вопреки скептическим прогнозам о скором пике спроса на углеводороды, Новак уверен, что в ближайшие десятилетия потребление нефти, газа и угля будет только расти.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке создал риски для поставок авиационных запчастей в Россию. До обострения ситуации ключевым логистическим хабом для перевозчиков был Дубай, через который заказывали расходные материалы для самолётов.