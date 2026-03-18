В Курске женщину оштрафовали за избиение внука кастрюлей

Мировой суд в Курске оштрафовал местную жительницу по делу об избиении несовершеннолетнего кастрюлей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. Вину женщина не признала.

«В судебном заседании установлено: 25.01.2026 Галина Хорошилова в ходе конфликта со своим несовершеннолетним внуком 2009 года рождения умышленно нанесла ему удары кастрюлей по левой руке, причинив мальчику физическую боль. Хорошилова Г.Г. вину не признала», — говорится в заявлении.

Осуждённая утверждала, что лишь держала кухонную утварь, а показания против неё связала с разногласиями из-за поведения внука и его общения с девушкой, которое она пыталась ограничить. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере шести тысяч рублей. У мирового судьи находятся ещё четыре делопроизводства в отношении жительницы Курска. Два из них касаются аналогичных эпизодов с побоями, ещё два — об оскорблении.

