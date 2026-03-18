Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 19:34

В Курске женщину оштрафовали за избиение внука кастрюлей

Обложка © Telegram / Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Мировой суд в Курске оштрафовал местную жительницу по делу об избиении несовершеннолетнего кастрюлей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. Вину женщина не признала.

«В судебном заседании установлено: 25.01.2026 Галина Хорошилова в ходе конфликта со своим несовершеннолетним внуком 2009 года рождения умышленно нанесла ему удары кастрюлей по левой руке, причинив мальчику физическую боль. Хорошилова Г.Г. вину не признала», — говорится в заявлении.

Осуждённая утверждала, что лишь держала кухонную утварь, а показания против неё связала с разногласиями из-за поведения внука и его общения с девушкой, которое она пыталась ограничить. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере шести тысяч рублей. У мирового судьи находятся ещё четыре делопроизводства в отношении жительницы Курска. Два из них касаются аналогичных эпизодов с побоями, ещё два — об оскорблении.

Рецидивист из Ленобласти зверски забил беспомощную мать, нанеся ей 94 удара
Ранее россиянке собрали череп из 30 осколков после жестокого нападения соседа. Врачи пятой городской больницы Набережных Челнов спасли девушку Юлию, собрав её череп после жестокого избиения. В начале декабря супруг Юлии сделал замечание соседу из-за громкой музыки, в ответ агрессор схватил нож и убил мужчину на глазах у его жены. Когда девушка попыталась заступиться, нападавший избил её ногами по голове и телу до потери сознания. Юлия получила множественные переломы: лобной и скуловых костей, носа, повреждение зубочелюстной системы, правый глаз западал в верхнечелюстную пазуху. Пятичасовая операция прошла успешно. Сейчас Юлия восстанавливается и проходит реабилитацию.

