18 марта, 19:37

Фицо заявил, что отработает ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует отработать ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая в знак уважения к трудящимся. Соответствующее сообщение политик разместил у себя в соцсетях.

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из производств», — написал премьер-министр.

Фицо традиционно проводит ночь на Первомай, трудясь на различных заводах и фабриках. В этом году он не уточнил, какое именно предприятие станет местом его рабочей смены.

Фицо заявил, что проголосовал бы «обеими руками» за мандат ЕС в переговорах по Украине

Ранее Роберт Фицо выступил с критикой руководства Евросоюза. Он заявил о необходимости кадровых изменений на ключевых постах. В частности, политик потребовал заменить Каю Каллас, которая занимает пост главы дипломатической службы ЕС. Он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь представителей, способных вести переговоры. По словам Фицо, без этого невозможно претендовать на роль в урегулировании международных конфликтов.

Виталий Приходько
