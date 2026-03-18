В Китае предложили обменивать сброшенные килограммы на говядину

В одном из районов Китая запустили программу, по которой жители могут обменивать сброшенный вес на говядину. Инициатива действует на востоке страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инициативу реализуют в общине Шаньбэй района Лянси города Уси. Программа стартовала 9 марта и направлена на снижение веса среди местных жителей. За первые дни, по данным издания, участие захотели принять более 2,4 тысячи человек.

Организаторы установили требования для участников. К программе допускают только тех, кто состоит в системе социального или медицинского страхования в регионе. Также кандидаты должны соответствовать показателям избыточного веса. Учитываются индекс массы тела и объём талии.

Ранее певица Ирина Дубцова рассказала о своём опыте снижения веса и изменении образа жизни. Она отмечала, что обратилась к специалисту и занялась лечением щитовидной железы, после чего состояние нормализовалось. По её словам, она также изменила питание и сократила употребление алкоголя. Артистка подчеркнула, что любые методы коррекции веса должны проходить под контролем врачей.