Молдавия ввела санкции против четырёх журналистов и двух артистов из России

Власти Молдавии ввели персональные санкционные ограничения против четырёх российских журналистов и двух деятелей культуры. Соответствующий приказ опубликован в молдавском «Официальном вестнике».

Согласно документу, в санкционный перечень включены телеведущие Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель и Павел Зарубин, а также артисты Сергей Полунин и Роман Чумаков. Ранее, в январе, все они уже были внесены в аналогичный список Европейского союза.

Ограничения предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет для европейских компаний на любые финансовые операции с ними. Кроме того, для физических лиц вводится запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза, что фактически закрывает им возможность посещать Молдавию.

Ранее Министерство финансов США сообщило о снятии ограничений с шести субъектов: трёх физических лиц и трёх юридических лиц. Согласно опубликованному ведомством списку, из-под антироссийских санкций выведены гражданка России Евгения Тюрикова (также известная как Смирнова и Дяткова), гражданин России Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен. В рамках пересмотра антироссийских санкций, США также исключили из-под их действия турецкие компании Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также эмиратскую организацию Futuris FZE.