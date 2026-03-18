18 марта, 20:24

Путин выразил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Лариджани

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

«Мне довелось неоднократно встречаться с этим государственный деятелем, мудрым и дальновидным политиком, твёрдо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа. Светлая память о нём как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах», — говорится в заявлении, текст которого приводит иранская гостелерадиокомпания.

Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана
Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. Тегеран квалифицировал произошедшее как результат удара, ответственность за который возлагается на Соединённые Штаты и Израиль. В ответ на это, президент Масуд Пезешкиан и КСИР заявили о намерении отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Тимур Хингеев
