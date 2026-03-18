Путин выразил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Лариджани

Президент России Владимир Путин направил верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

«Мне довелось неоднократно встречаться с этим государственный деятелем, мудрым и дальновидным политиком, твёрдо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа. Светлая память о нём как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах», — говорится в заявлении, текст которого приводит иранская гостелерадиокомпания.

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. Тегеран квалифицировал произошедшее как результат удара, ответственность за который возлагается на Соединённые Штаты и Израиль. В ответ на это, президент Масуд Пезешкиан и КСИР заявили о намерении отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.