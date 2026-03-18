Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с заявлением о необходимости пересмотра антироссийской санкционной политики. Свою позицию он обосновал началом военной кампании США и Израиля против Ирана.

«Теперь, когда США начали агрессивную войну против Ирана, ничем не спровоцированную и неоправданную, не имеет смысла продолжать санкции против России и разрушать собственную экономику. Миф о моральном превосходстве Запада развеян, не так ли?» — заявил политик в соцсети X.

Напомним, 28 февраля Соединённые Штаты и Израиль нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая цели в Тегеране. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе Ближнего Востока.

Более 20 тысяч иранцев пострадали в конфликте с США и Израилем. По данным Министерства здравоохранения Ирана, жертвами ударов США и Израиля стали 227 женщин, а также 206 граждан, не достигших совершеннолетия. В настоящее время госпитализирована 1 111 человек, вылечены и выписаны 19 506 пострадавших.