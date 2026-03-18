«Газпром»: Цены на газ в Европе делают закачку в ПХГ нерентабельной

Текущие цены на газ в Европе делают невыгодной летнюю закачку в подземные хранилища. Об этом сообщил «Газпром» в своём сообщении.

По данным Gas Infrastructure Europe на 16 марта, уровень запасов газа в европейских ПХГ снизился до 28,9%. В Нидерландах осталось лишь 7,7% газа — это минимальный исторический показатель для этой даты. Цены на газ для потребителей в Европе продолжают расти. На нидерландском хабе TTF цена с поставкой «на день вперёд» достигла 665,97 долларов за тысячу кубометров. В марте на TTF цены на газ с поставкой «на следующее лето» находятся выше цен «на следующую зиму». Такая ситуация делает летнюю закачку в ПХГ нерентабельной.

Ранее сообщалось, что рост цен на газ может стать катастрофой для Европы. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прогнозировал серьёзные проблемы для промышленности и домохозяйств. Он указал, что Европе потребуется время для обращения с просьбами о дополнительных поставках российского газа. Дмитриев ссылался на прогнозы HSBC, согласно которым цены на газ в Европе в 2026 году будут на 40% выше ранее ожидаемых показателей.