В Театре Пушкина в апреле состоится премьера спектакля «Протагонист»

7 и 8 апреля в 19:00 в Филиале Московского драматического театра им. А.С. Пушкина состоятся премьерные показы спектакля «Протагонист» по мотивам одноимённого романа Аси Володиной. Режиссёр — Денис Парамонов.

«Три года назад я прочитал роман Аси Володиной и сразу же в этот текст влюбился, потому что тема, которая в нём поднимается, очень откликается во мне. При выборе материала всегда придерживаюсь правила: в нём я должен увидеть своих современников, должен знать этих людей. И в данном случае всё сработало идеально — Ася пишет про людей, которые живут сегодня, и пишет про них современным языком», — отметил Парамонов.

Академия — самое престижное учебное заведение страны. Поступить в неё мечтают тысячи юношей и девушек, но даже лучшим из них требуется везение. Никите повезло. Поэтому когда он не приходит на экзамен, все удивляются: ведь вылететь из Академии проще, чем попасть туда. Выбор, который делает Никита, заставляет его близких задуматься: так ли хорошо они знают его — и себя?

В оформлении спектакля участвуют художник-постановщик Елизавета Минаева, видеохудожник Егор Харламов, композитор Эльмира Диваева, хореограф Александра Рудик и художник по свету Екатерина Гиждиян.

В ролях: Никита Пирожков, Анастасия Панина, Елизавета Кононова, Анна Кармакова, Ляля Анпилогова, Татьяна Романова, Артём Ляшенко.

А ранее Life.ru писал, что начало продаж билетов на постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым в МХТ им. Чехова, стартовавшее 16 марта в 12:00, вызвало настоящий ажиотаж, свободные места в онлайн-продаже исчезли менее чем за два часа. Сразу же после этого на вторичном рынке появились предложения от перекупщиков, предлагающих билеты на майские спектакли по ценам от 11,5 тысяч рублей за места на балконе до впечатляющих 165 тысяч рублей за лучшие места в партере.