19 марта, 00:27

В Абу-Даби приостановили работы на комплексе Habshan после атаки Ирана

Обложка © Wikipedia / Alexandermcnabb

Работы на комплексе по переработке газа Habshan в Абу-Даби временно приостановлены. Об этом сообщили власти эмирата после ракетной атаки Ирана.

Как указал пресс-центр Абу-Даби, обломки сбитой ракеты упали на территорию завода. Атака была направлена на газовый комплекс и месторождение Баб.

«Работа газоперерабатывающего завода Habshan приостановлена», — говорится в официальном заявлении.

Иран нанёс ракетный удар по американской военной базе в Иракском Курдистане

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке. По словам Вэнса, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением. Он также пообещал, что после завершения операции цены на энергоносители вернутся к реальным показателям.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
