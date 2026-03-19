Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 00:38

Ещё в двух аэропортах России ввели план «Ковёр»

В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Росавиации.

Также в ведомстве сообщили, что ограничения, ранее введенные в аэропорту Сочи, были сняты.

В Краснодаре обломки дрона упали во дворе многоэтажной застройки

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Предварительно, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи и продолжаются до сих пор, всего было слышно уже 15-20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar