Гаага является соучастницей кражи культурно-исторического наследия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в содействии передаче крымской коллекции скифского золота властям Украины. По её словам, решение нидерландской стороны основывалось на политических интересах. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дипломат отметила, что экспонаты оказались у киевских властей, хотя должны были остаться в Крыму, а формальным оправданием служит вердикт Верховного суда Нидерландов.

«В результате Гаага передала коллекцию не её законным владельцам, а преступному киевскому режиму, прикрыв своё решение ангажированным вердиктом Верховного суда Нидерландов. Рассматриваем такие действия Гааги как соучастие в преступлении, нанёсшем серьёзный удар по культурно-историческому наследию крымского полуострова», — пишет Захарова.

