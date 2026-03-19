План «Ковёр» отменён в аэропортах Краснодара, Геленджика, Пензы и Саратова

Рано утром в четверг, 19 марта, в аэропортах Краснодара, Геленджика, Пензы и Саратова отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это следует из заявления официального представителя Росавиации.

«Аэропорты: Краснодар (Пашковский), Геленджик, Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:16 мск.

Как подчеркнули в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. По предварительным данным, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи, всего было слышно уже 15-20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.