Во Франции на выборах соревнуются кандидаты с фамилиями Гиттлер и Зелинский

Во Франции во втором туре местных выборов городка Арси столкнутся кандидаты с фамилиями Гиттлер и Зелинский. Об этом сообщает телеканал BBC.

Выборы проходят в коммуне Арси-сюр-Об. Действующий мэр Шарль Гиттлер конкурирует с Антуаном Рено-Зелинским из ультраправого движения «Патриоты».

«Это полное безумие. Всю мою жизнь по моей фамилии время от времени шутили. Иногда люди рисовали усы на моих предвыборных плакатах. Это никогда не имело большого значения. Но сейчас это вышло из-под контроля. Я видел статьи в интернете, где говорилось, что 37% жителей Арси — гитлеровцы! Моя жена в слезах», — приводит издание слова Шарля Гиттлера.

По данным журналистов, в соцсетях активно обсуждают эту избирательную кампанию. В первом туре Гиттлер лидировал с небольшим отрывом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о скором уходе Эмманюэля Макрона с поста президента Франции. Прогноз прозвучал после отказа французского лидера помочь США с Ормузским проливом и противостоянием Ирану. Республиканец подверг критике действия союзников по НАТО. Он заявил, что американцы потратили на альянс триллионы долларов. При этом хозяин Белого дома не уточнил, планирует ли он выход США из военного блока.