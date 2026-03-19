19 марта, 03:52

Ночью над Таганрогом расчёты ПВО сбили украинские беспилотники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область в небе над Таганрогом были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Жертв и пострадавших нет. В результате падения фрагментов одного из БПЛА зафиксировано повреждение остекления в квартире жилого дома. Возгорания не последовало. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Оперативные службы отработали на месте. Информация о других последствиях уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь погиб мужчина, находившийся в момент удара в одном из частных жилых домов в СНТ. Согласно предварительной информации, двое гражданских лиц получили ранения, классифицируемые как травмы средней степени тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило окна в квартирах. Также осколками сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.

Алена Пенчугина
