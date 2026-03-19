Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 04:38

Группировка «Запад» уничтожила 68 тяжёлых квадрокоптеров и 10 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли десятки беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его данным, Вооружённые силы Российской Федерации сбили 10 вражеских беспилотных аппаратов самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Потери нанесены действиями группировки «Запад».

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — информировал Бигма.

В Запорожской области бойцы ВСУ теряют сознание от голода
В Запорожской области бойцы ВСУ теряют сознание от голода

Ранее артиллерийский расчёт группировки «Центр» уничтожил бронемашину ВСУ. Инцидент произошёл на Добропольском направлении. Цель обнаружили почти сразу после занятия огневой позиции. Артиллеристы поразили американский бронеавтомобиль MaxxPro. После попадания машина перевернулась.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
