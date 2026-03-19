ФБР начало расследование против экс-главы центра по борьбе с терроризмом США Джо Кента

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит проверку в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, который ушёл в отставку 16 марта на фоне разногласий с администрацией по поводу войны с Ираном. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«ФБР ведёт расследование в отношении Кента по подозрению в утечке секретной информации. Следствие началось до того, как Кент ушел в отставку на этой неделе», — сообщили источники канала.

Расследование ведёт уголовное подразделение ФБР, и оно продолжается «уже некоторое время».

В своём заявлении об отставке, опубликованном в соцсети X, Кент заявил, что Иран «не представлял непосредственной угрозы США», и утверждал, что война была начата «из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». В письме президенту он написал: «Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране».

Дональд Трамп, комментируя отставку Кента, заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди», подчеркнув, что Иран представлял угрозу для США.

Ранее стало известно, что Вашингтон недооценил внутреннюю сплочённость иранского социума после начала операции против исламской республики, а это может обернуться для США весомым ответом.