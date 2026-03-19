Тайцы отказываются обслуживать израильских туристов из-за конфликта в Иране

В Таиланде усиливаются антиизраильские настроения: в ряде заведений появились объявления с отказом обслуживать граждан Израиля. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и жалоб на поведение туристов. Об этом стало известно РИА «Новости».

Соответствующие таблички заметили на острове Пханган и в северных регионах страны, где традиционно отдыхает много гостей из Израиля. В местных соцсетях распространяются фото и видео таких объявлений. Пользователи утверждают, что число израильтян в стране растёт из-за напряжённости на Ближнем Востоке. При этом в интернете циркулируют слухи о сотнях тысяч переселенцев, однако официальные данные говорят примерно о 30 тысячах человек.

Обсуждение поведения туристов началось ещё в 2025 году после конфликта в медицинском центре в Пае. Позднее полиция провела проверки и выявила иностранцев, которые нелегально работали и вели бизнес. Ситуация получила дипломатический резонанс: в регион приезжал посол Израиля. Поводом стали жалобы местных жителей и действия правоохранителей.

«Это породило волну неприязненного отношения к израильским туристам. К американцам нет такого отношения несмотря на то, что США вместе с Израилем атакуют Иран», — сказал агентству таиландский обозреватель-международник и политик Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.

Он также добавил, что многие истории о неподобающем поведении распространяются через соцсети и не всегда подтверждаются, однако их популярность влияет на общественные настроения.

Ранее армия Израиля возобновила удары по объектам на севере Ирана. Атаки проводились впервые с конца февраля в рамках операции «Рык льва». Удары наносились израильскими ВВС на основе разведданных, полученных от военно-морских сил и других подразделений армии.