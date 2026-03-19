Рак — не приговор: Онколог рассказал о растущих в организме опухолях, которые «спят» годами

Существуют некоторые виды опухолей, которые длительное время растут в организме человека, но никак себя не проявляют. Об этом «Ленте.ру» сообщил Максим Котов, хирург НМИЦ онкологии имени Петрова, член попечительского совета фонда «Не напрасно».

«Совсем безопасного рака, о котором можно просто забыть, не существует. Все зависит от ситуации. Действительно, есть опухоли, которые растут годами и никак себя не проявляют. У них высокие показатели выживаемости, и чаще всего их находят случайно — когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу», — сказал он.

Однако предсказать поведение конкретной опухоли невозможно: даже «спокойные» формы иногда начинают быстро прогрессировать. На развитие заболевания влияют возраст, образ жизни, сопутствующие болезни и внешние факторы. Котов привёл в пример микрокарциномы щитовидной железы. В отдельных случаях врачи выбирают тактику активного наблюдения вместо операции, особенно если речь идёт о пожилых пациентах с низкими рисками.

Он отметил, что при принятии решений учитывается баланс между пользой и возможным вредом лечения. Если потенциальные риски вмешательства выше, чем угроза со стороны опухоли, предпочтение отдают наблюдению. При этом для молодых пациентов или при ограниченном доступе к медицине чаще выбирается лечение, поскольку регулярный контроль может быть затруднён.

«В основном пациенты с диагностированным раком, даже если он низкой степени агрессивности, выбирают радикальное лечение. Это мой опыт. Здесь сильно влияет менталитет: у нас в обществе рак до сих пор воспринимается как приговор. Если рак — значит, надо что-то делать. Срочно», — подчеркнул хирург.

Также он обратил внимание на особенности скрининга. По его словам, массовые обследования эффективны на уровне популяции, но для конкретного человека их польза не всегда очевидна из-за риска гипердиагностики и ненужных вмешательств. Врачи всё чаще используют индивидуальный подход, оценивая риски, возраст и общее состояние пациента, чтобы выбрать между лечением и наблюдением в каждом конкретном случае.

Ранее стало известно, как отличить обычные тики у детей от состояний, требующих наблюдения врача. Такие проявления чаще всего возникают в возрасте 5–10 лет на фоне активного развития нервной системы. Тики могут быть двигательными — например, моргание, подёргивание плечом, гримасы или запрокидывание головы — и голосовыми, включая покашливание, шмыганье, хмыканье и повторение звуков.