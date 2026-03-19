Я уколов не боюсь? Россияне назвали топ неприятных анализов — проверьте, есть ли ваши страхи в списке

72% россиян испытывают тревогу перед диагностическими процедурами у врача, а 64% допускают, что могут откладывать неприятные обследования до последнего. Кто терпеливее, когда дело касается анализов, — мужчины или женщины, а также какого врача россияне считают самым «страшным», выяснил производитель шприцев-пистолетов «КомарикПро» (результаты исследования есть в распоряжении Life.ru).

Так, чаще всего пациенты боятся осмотра проктолога (так ответили 78% респондентов). Визит к нему вызывает не столько физический дискомфорт (56%), сколько психологический барьер (69%).

Второе место в списке самых неприятных процедур разделили колоноскопия (63%) и гастроскопия (61%). На третьем оказалась процедура забора крови (53%). На четвёртом — процедуры в области гинекологии (их отметили 46% опрошенных женщин). Замыкает пятёрку процедур, вызывающих наибольший стресс, МРТ (38%).

А вот уколов боятся 58% респондентов. 42% готовы даже откладывать лечение, если оно предусматривает курс инъекций.

При этом женщины чаще мужчин сообщали о тревоге перед медицинскими процедурами (72% против 63%). В частности, страх перед уколами испытывают 66% женщин против 54% мужчин. В то же время мужчины чаще говорят о дискомфорте перед эндоскопическими исследованиями: колоноскопии опасаются около 69% мужчин и 48% женщин, гастроскопии — 57% мужчин и 45% женщин соответственно.

Основной причиной нежелания проходить диагностику ожидаемо стал страх — его отметили почти все респонденты, допускающие, что могут тянуть с визитом к врачу. При этом речь идёт не только о страхе боли или неприятных ощущений (46%), но и о тревоге перед возможным диагнозом (57%).

«Страх перед болезненными ощущениями несёт риски, связанные как с диагностированием, так и с лечением. Свыше половины участников опроса боятся уколов, 61% — лечения кариеса с использованием бормашины, 38% — обезболивающих уколов в ходе стоматологического приёма. Нежелание проходить необходимые процедуры чревато потерей времени, тогда как диагностика и лечение заболеваний во многих случаях не терпят отлагательств», — отметил генеральный директор компании «КомарикПро» Артур Загитов.

В то же время исследование показало, что уровень тревожности пациентов во многом связан не столько с самими медицинскими процедурами, сколько с недостатком информации о том, как они проводятся сегодня (68% отметили, что недостаточно информированы).