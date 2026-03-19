Хватит быть вежливыми: как не стать жертвой наглых мошенников в Турции и не попасть в ловушку

В Стамбуле и на курортах Турции туристам советуют не проявлять излишнюю вежливость при столкновении с мошенниками и сразу жёстко отказываться от навязанных услуг. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

«Говорите громко и чётко: «Я сказал «нет», оставьте меня в покое, это мошенничество». Можно сказать это по-английски или даже по-русски. Не нужно быть вежливым — иначе вы неизбежно попадёте в ловушку злоумышленников», — рассказал Бёгюрджю.

По словам специалиста, злоумышленники нередко навязывают услуги или требуют деньги за якобы бесплатные предложения. В отдельных случаях они могут даже физически удерживать туристов. Он рекомендует в таких ситуациях сразу перемещаться в людные места, желательно туда, где установлены камеры видеонаблюдения. Это повышает уровень безопасности и снижает риск давления со стороны нарушителей.

В случае угроз или применения силы эксперт советует незамедлительно обращаться в экстренные службы. После инцидента следует связаться с полицией, а также при необходимости воспользоваться туристической помощью. Он также напомнил о мерах предосторожности: не показывать кошелёк и банковские карты, а при возможности фиксировать происходящее на видео и запоминать местоположение. Дополнительно могут помочь свидетели, записи и точные координаты места происшествия, которые пригодятся при обращении в правоохранительные органы.

