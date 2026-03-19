В Аргентине конгрессмен Федерико Пелли получил перелом носа после нападения во время раздачи гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Инцидент произошёл в провинции Тукуман. Об этом сообщило издание Need To Know.

Аргентинскому конгрессмену сломали нос при раздаче гуманитарной помощи.

Политик прибыл в город Ла-Мадрид вместе с соратниками по партии, чтобы передать пострадавшим матрасы и предметы первой необходимости. Однако на въезде в населённый пункт дорогу автомобилям перегородили несколько мужчин. Один из них заявил, что не пропустит Пелли в город. После короткого диалога произошёл внезапный удар, в результате которого конгрессмен получил травму и начал истекать кровью.

Нападавшего оперативно задержали. Им оказался местный политический активист Марсело Сегура. По информации источников, его связывают с представителями региональной власти, однако официального подтверждения этой информации нет. Пелли был доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали серьёзный перелом носа. Лидеры политических сил страны осудили произошедшее, назвав нападение недопустимым. Президент Аргентины Хавьер Милей также распространил запись инцидента в соцсетях. Расследование продолжается, мотивы нападавшего устанавливаются.

