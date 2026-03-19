Столичный Дептранс порекомендовал москвичам сегодня отказаться от машины

В центре Москвы 19 марта возможны локальные перекрытия, из-за чего водителям рекомендуют по возможности отложить поездки в часы пик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«19 марта в центральной части города возможны локальные перекрытия. Постарайтесь не планировать поездки в часы разъездов: с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ограничения могут затронуть центральные улицы столицы. В связи с этим ожидается увеличение времени в пути и осложнение дорожной ситуации. Отмечается, что маршруты поездок лучше планировать заранее и при необходимости корректировать их с учётом обстановки на дорогах.

Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде. На место происшествия оперативно прибыли подразделения столичного пожарно-спасательного гарнизона. В оперативных службах уточняли, что возгорание было ликвидировано в полном объёме.