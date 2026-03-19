«Русский Тони Старк» Хвошнянский с иронией ответил на сравнения с Робертом Дауни – младшим

Актёр Борис Хвошнянский, которого зрители часто сравнивают с Робертом Дауни-младшим, признался, что относится к этому спокойно и не видит в сходстве ни плюсов, ни минусов. В интервью Леди Mail артист, сыгравший главного злодея в фильме «Доктор Гаф», рассказал о своём отношении к голливудским параллелям и 24-летнем браке.

По словам Хвошнянского, он не живёт и не работает в Голливуде, а значит, конкуренции Дауни-младшему не составляет. Сходство, по его мнению, может исчезнуть так же внезапно, как и появилось.

«Может, скоро мы перестанем быть похожи. И стану похож на Дензела Вашингтона», — с улыбкой предположил актёр.

В том же интервью Борис откровенно рассказал о семье. С женой Юлией они счастливы больше двух десятилетий, но официально расписались только три года назад.

«Мы первые лет двадцать тщательно друг к другу присматривались, изучали», — объясняет артист.

По его словам, секрет крепкого брака в общих интересах, схожем чувстве юмора и комфорте друг с другом. Конфликты случаются лишь на бытовом уровне, но в остальном, шутит Хвошнянский, ему с женой повезло, а ей с ним — «просто несказанно».

Ранее Life.ru писал, что внешность 72-летней Татьяны Веденеевой вызвала бурное обсуждение в сети. Поклонники восхищаются ухоженной кожей, причёской и статью телеведущей. Однако не обходится и без критических комментариев.