Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 07:13

В столице Ирана вновь заметили российские бронеавтомобили «Спартак»

Обложка © Gettyimages / NurPhoto

В столице Ирана, Тегеране, были замечены бронеавтомобили российского производства «Спартак». Снимки техники опубликовало агентство Getty Images.

На отдельных снимках видно, что на крыше одного из бронеавтомобилей находятся вооружённые люди. Это привлекло дополнительное внимание к размещённым материалам.

MWM: В небе над Тегераном заметили российские учебные самолёты

Ранее сообщалось, что 11 марта бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства впервые был замечен в Тегеране. Модель «Спартак» впервые представили на форуме «Армия-2019». Она способна выдерживать подрыв заряда массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar