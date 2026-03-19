В столице Ирана вновь заметили российские бронеавтомобили «Спартак»

В столице Ирана, Тегеране, были замечены бронеавтомобили российского производства «Спартак». Снимки техники опубликовало агентство Getty Images.

На отдельных снимках видно, что на крыше одного из бронеавтомобилей находятся вооружённые люди. Это привлекло дополнительное внимание к размещённым материалам.

Ранее сообщалось, что 11 марта бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства впервые был замечен в Тегеране. Модель «Спартак» впервые представили на форуме «Армия-2019». Она способна выдерживать подрыв заряда массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.