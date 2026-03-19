Китай создал бомбу, погружающую города в доиндустриальную тьму без убийств и разрухи

Китай представил графитовую бомбу, способную мгновенно обесточить целый город, не разрушая зданий и не убивая людей. Подробности о новом оружии приводит РИА «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Вместо обычной взрывчатки бомба использует тончайшие углеродные волокна с высокой проводимостью. При распылении они оседают на линиях электропередачи и оборудовании, вызывая короткие замыкания и выводя из строя энергосистемы. Частицы трудно удалить, поэтому повторные включения могут провоцировать новые сбои.

Авторы отмечают, что подобное оружие сводит к минимуму разрушения и жертвы, что снижает политические и этические риски его применения. При этом в материале признают, что даже нелетальное отключение электричества в современных условиях грозит коллапсом транспорта, связи, медицины и водоснабжения.

Китай стал одним из лидеров в разработке такого нелетального оружия. Новые образцы отличаются высокой точностью и могут координироваться с беспилотниками. В Пекине эти технологии рассматривают как элемент стратегического сдерживания: возможность быстро парализовать инфраструктуру противника без ущерба для населения становится важным козырем в геополитике.

Ранее Китай предложил Тайваню вечную энергетическую стабильность в обмен на воссоединение. Не исключено, что в случае отказа Пекин с помощью своего нового оружия может напомнить Тайбэю, каково это — жить без электричества вообще, чтобы натолкнуть остров «на путь истинный».