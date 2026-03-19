«Самая чудовищная глупость»: Сенатор Букер разнёс стратегию Трампа в пух и прах

Действия президента США Дональда Трампа — стратегически ошибочны. Такое мнение в эфире программы журналистки Рэйчел Мэддоу выразил член Конгресса США от Демократической партии Кори Букер.

«Я думаю, то, что мы наблюдаем, — это самая чудовищная стратегическая глупость, проявленная любым президентом в нашей жизни», — сказал он.

По словам политика, действия президента США привели к хаотичным экономическим решениям и осложнили отношения с союзниками. Он указал на введение тарифов и шаги, которые, по его мнению, негативно сказались на международных партнёрах. Букер также заявил, что подобная политика подорвала доверие между странами и усилила напряжённость в ряде регионов, включая Ближний Восток.

Отдельно он отметил, что действия Вашингтона, по его оценке, носили несогласованный характер. Сенатор подчеркнул, что после ряда решений Трамп, по его словам, обратился к партнёрам за поддержкой в урегулировании последствий, что вызвало его дополнительную критику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание ряда союзников участвовать в планируемой коалиции для восстановления судоходства в Ормузском проливе свидетельствует о том, что Вашингтон не может в полной мере рассчитывать на своих партнёров. По его словам, некоторые страны отреагировали на предложение без энтузиазма.