Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 07:32

В России продажи настольных ПК снизились почти на 30% в прошлом году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jittawit21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jittawit21

В России по итогам 2025 года зафиксировано заметное снижение продаж настольных персональных компьютеров. По оценкам аналитиков, спрос сократился на четверть и более. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Согласно данным исследовательской компании «Интеллектуальная аналитика», объём рынка настольных ПК снизился до 48 млрд рублей, а продажи устройств сократились до 981 тыс. единиц. Эксперты связывают падение с удорожанием комплектующих и изменением предпочтений покупателей.

Потребители всё чаще выбирают альтернативные устройства для работы и повседневных задач. На этом фоне классические стационарные компьютеры постепенно уступают позиции более компактным решениям. Представители IT-отрасли отмечают, что в офисной среде ПК нередко заменяют ноутбуками и мини-компьютерами, в том числе производства китайских компаний. По данным участников рынка, значительную долю продаж занимают устройства без ярко выраженного бренда, а также продукция российских и зарубежных производителей, включая iRU, ARDOR Gaming и MSI.

Продажи просроченной молочки в России сократились в 199 раз за два года
Продажи просроченной молочки в России сократились в 199 раз за два года

Ранее российские автодилеры подвели итоги февраля: продажи новых легковых автомобилей составили около 80 тысяч единиц. Показатель оказался немного ниже январского, однако превысил уровень аналогичного периода прошлого года. На динамику рынка повлияли рост цен и сокращение программ лояльности со стороны автопроизводителей.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar