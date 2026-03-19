В России продажи настольных ПК снизились почти на 30% в прошлом году

В России по итогам 2025 года зафиксировано заметное снижение продаж настольных персональных компьютеров. По оценкам аналитиков, спрос сократился на четверть и более. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Согласно данным исследовательской компании «Интеллектуальная аналитика», объём рынка настольных ПК снизился до 48 млрд рублей, а продажи устройств сократились до 981 тыс. единиц. Эксперты связывают падение с удорожанием комплектующих и изменением предпочтений покупателей.

Потребители всё чаще выбирают альтернативные устройства для работы и повседневных задач. На этом фоне классические стационарные компьютеры постепенно уступают позиции более компактным решениям. Представители IT-отрасли отмечают, что в офисной среде ПК нередко заменяют ноутбуками и мини-компьютерами, в том числе производства китайских компаний. По данным участников рынка, значительную долю продаж занимают устройства без ярко выраженного бренда, а также продукция российских и зарубежных производителей, включая iRU, ARDOR Gaming и MSI.

Ранее российские автодилеры подвели итоги февраля: продажи новых легковых автомобилей составили около 80 тысяч единиц. Показатель оказался немного ниже январского, однако превысил уровень аналогичного периода прошлого года. На динамику рынка повлияли рост цен и сокращение программ лояльности со стороны автопроизводителей.