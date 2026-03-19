Храм Гроба Господня впервые в истории полностью закрыт из-за войны на Ближнем Востоке

Главная святыня христианского мира — Храм Гроба Господня в Иерусалиме — остаётся закрытым для паломников с 28 февраля, после начала войны между Израилем и Ираном. Впервые в истории в базилике полностью прекращены богослужения, которые традиционно ведут три христианские общины: греко-православная, армянская апостольская и римско-католическая церкви.

Закрытие пришлось на Великий пост, предшествующий Пасхе, когда в Иерусалим обычно стекаются тысячи паломников со всего мира, чтобы пройти по Виа Долороса — пути, которым, согласно преданию, Иисус Христос шёл на Голгофу. Иерусалимский патриархат был вынужден провести службу в честь Торжества православия (1 марта) не в храме, а в церкви равноапостольных Константина и Елены.

Храм закрывали для посещений и раньше, но даже в пандемию коронавируса в 2020 году небольшое число священнослужителей могли проводить литургии. Сейчас же доступ закрыт для всех без исключения.

Представители христианских церквей обеспокоены, что отмена литургий нарушает многовековые традиции. Среди клириков распространяется слух, что базилика останется закрытой до окончания войны. Исполнительный директор Латинского патриархата Иерусалима Сами эль-Юсеф заявил, что руководители церквей намерены встретиться с полицией, чтобы попытаться разрешить проведение пасхальных торжеств, хотя бы с ограниченным числом участников, как это было в пандемию.

Католическая Пасха в этом году отмечается 5 апреля, православная — 12 апреля.

Ранее в России предложили сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи. Традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира, где католики и протестанты составляют большинство, несмотря на светский характер государств.