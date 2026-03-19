Александр Руденко покинул пост вице-губернатора Краснодарского края

Александр Руденко оставил должность вице-губернатора Краснодарского края. Решение оформлено распоряжением главы региона Вениамина Кондратьева в связи с переходом чиновника на новую руководящую позицию в крупном государственном медиахолдинге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

«Александр Руденко на посту вице-губернатора курировал социальные вопросы: работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, управления ЗАГС Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Родился он 10 августа 1983 года и получил образование на факультете журналистики Кубанского государственного университета. Карьеру начал в медиасфере и на протяжении многих лет работал по специальности.

С 2005 года занимал различные должности в структурах ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре. Позднее перешёл в медиагруппу «Кубань 24», где сначала стал заместителем руководителя, а затем возглавил организацию. В конце октября 2025 года Руденко был назначен заместителем губернатора Краснодарского края. Теперь он продолжит работу уже в рамках федерального медиахолдинга на руководящем посту.

Ранее сообщалось, что в Курске депутаты городского собрания на внеочередном заседании единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий председателя Владимира Токарева. Временно исполнять обязанности руководителя собрания поручено заместителю председателя Елене Бесединой, а кандидатуру нового главы рассмотрят позднее.