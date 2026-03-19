Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В Екатеринбурге пенсионерка покончила с собой после общения с мошенниками

В Екатеринбурге пенсионерку нашли мёртвой после того, как телефонные мошенники запугали её тем, что переведённые ею деньги якобы ушли на поддержку ВСУ. Об этом URA.ru сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла вечером 18 марта в доме на улице Решетникова. Аферисты выманили у пожилой женщины более миллиона рублей. По словам собеседника, мошенники вели с ней переписку, угрожали и убедили, что средства пойдут на нужды украинской армии. После этих событий пенсионерка свела счёты с жизнью.

Когда на место прибыли силовики, злоумышленники всё ещё писали женщине, не зная о её смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

