Загадочная «Жужжалка» передала в эфир слово «страх»

Загадочная радиостанция «УВБ-76», которую многие знают как «Жужжалку» или даже «Радио Судного дня», вновь озадачила слушателей, передав в эфир тревожное сообщение, состоящее из двух слов. Об этом стало известно благодаря ресурсу «УВБ-76 логи», который тщательно отслеживает все её трансляции.

Так, сообщение, состоящее из букв и цифр «НЖТИ 04792 СТРАХ 9020 6368 КАТЕТ 5891 7279», было передано в 11:16 по московскому времени.

УВБ-76 – это российская коротковолновая радиостанция, известная своими необычными трансляциями. Она передаёт загадочные числовые последовательности и речевые сообщения, чьё назначение остаётся неизвестным. Из-за предположений о её связи с секретными военными операциями, станция получила неофициальное название «Радио судного дня». Истинная цель и содержание её передач до сих пор не раскрыты.

Ранее радиостанция передала шесть странных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.