Трамп позвал Токаева на встречу G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с официальным приглашением. В своем письме он выразил желание видеть казахстанского лидера на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в Майами, а также на последующем заседании Совета мира. Информацию об этом распространил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров через свой Telegram-канал.

«На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо [от] Дональда Трампа… Президент США подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — говорится в публикации.

Трамп также поблагодарил Токаева за их предыдущую встречу, акцентировав внимание на важности дальнейшего диалога между государствами. Дополнительная информация о содержании письма и возможные темы предстоящих встреч не разглашаются. Саммит G20 состоится в Майами в декабре 2026 года.

G20 — это объединение крупнейших экономик мира, куда входят 19 стран и Евросоюз. На саммитах лидеры государств обсуждают вопросы мировой экономики, финансовой стабильности, торговли, энергетики и международной политики. В 2026 году встреча лидеров «двадцатки» запланирована в США, принимающей стороной выступает город Майами.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин пока не планирует лично участвовать в саммите G20, который должен пройти в Майами. Других подробностей о формате возможного участия российской сторооны в предстоящей встрече пока не приводится.