Старший сын Нагиева показал маму на архивных фото из 90-х

Кирилл Нагиев, сын 58-летнего шоумена Дмитрия Нагиева, присоединился к популярному в социальных сетях тренду на ностальгические воспоминания. Актёр поделился архивными фотографиями своей матери — 59-летней Алисы Шер. Среди опубликованных фотографий из 1990-х годов присутствуют и кадры с самим Дмитрием Нагиевым.

В апреле прошлого года стало известно, что Дмитрий Нагиев имеет внебрачного сына, 16-летнего Марка. До этого момента единственным наследником актёра считался его сын Кирилл. По неофициальной информации, матерью Марка является теле- и радиоведущая Наталия Коваленко. Предполагается, что их роман произошёл в период, когда Дмитрий был женат. Напомним, что с 1986 по 2010 год артист состоял в браке с Алисой Шер, которая родила ему сына Кирилла в 1989 году.