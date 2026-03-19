Ушлый россиянин захотел переложить на экс-супругу половину кредитов за услуги проституток

Житель Красноярска после развода попытался обязать бывшую супругу выплатить часть кредитов, которые оформил во время брака. Общая сумма займов составила 2,6 млн рублей. Как оказалось, он спускал крупные суммы на проституток. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчина настаивает, что деньги расходовались в интересах семьи, поэтому долг должен делиться пополам. Эти требования он заявил в ходе судебного разбирательства. Женщина утверждает, что значительную часть средств не видела. По её словам, лишь около 200 тысяч рублей ушли на совместную поездку в Таиланд. Остальные деньги, как выяснилось, не были связаны с семейными нуждами.

Позже она обнаружила в телефоне бывшего супруга переписку и переводы, которые указывали на регулярные встречи с женщинами за деньги. Стоимость одной такой встречи достигала 40–60 тысяч рублей. Средства перечислялись напрямую с карты на карту, а в сообщениях содержались договорённости и расценки.

Теперь суду предстоит определить, можно ли считать такие траты общими обязательствами и кто должен погашать задолженность.

