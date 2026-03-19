Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 09:25

Российская армия «обнулила» критические объекты ВСУ в 148 районах

Российские войска за минувшие сутки нанесли серию ударов по ключевым объектам, обеспечивающим военные операции Украины. Под прицел попала транспортная и энергетическая инфраструктура, активно задействованная противником в боевых задачах.

В официальной сводке Министерства обороны РФ указано, что комплексные меры затронули 148 районов. Специалисты ведомства подчеркнули, что ликвидированы площадки, где готовились и запускались дроны дальнего действия.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — заявили в министерстве.

Отдельное внимание уделили местам скопления личного состава. Удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений украинской армии, а также лагерям размещения иностранных наемников.

Активная фаза огневого воздействия позволяет снижать боевой потенциал оппонента, нарушая логистику и снабжение фронтовых участков.

Группировка «Запад» уничтожила 68 тяжёлых квадрокоптеров и 10 беспилотников ВСУ

Ранее стало известно об успешном продвижении российских подразделений в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Одновременно подразделения группировки «Южная» освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
