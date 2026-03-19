Россиян предупредили о рисках поездок с «бомбилами»

Поездки с нелегальными частниками грозят не только авариями, но и ограблениями — на фоне сбоев связи россияне всё чаще рискуют, садясь к «бомбилам». В беседе с РИАМО автоэксперт Максим Егоров объяснил, почему официальный заказ такси безопаснее и какой старый способ вызова остаётся рабочим.

По словам специалиста, даже в официальных такси случаются инциденты с опоением и последующей кражей, но там хотя бы можно отследить перевозчика. У частников таких гарантий нет: среди них нередки пьяные водители, виновники ДТП и мошенники.

«Самый большой риск — это безопасность. Если человек официально вызывает такси, в случае чего можно «найти концы», — подчеркнул Егоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за закрытого неба над Сочи цены на поездки на такси оттуда до Москвы взлетели до 100 тысяч рублей. Этим с удовольствием воспользовались местные «бомбилы», организовавшие бизнес на туристах, желающих выбраться с курорта.