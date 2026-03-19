Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 09:58

Песков: Атаки на инфраструктуру «Турецкого» и «Голубого» потоков усилились

Обложка © Life.ru

В Кремле заявили об увеличении попыток атак на объекты, связанные с экспортом газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, украинская сторона наращивает удары с использованием беспилотников. Речь идёт о попытках повредить инфраструктуру, обеспечивающую работу трубопроводов.

«Я, наверное, обратил бы ваше внимание ещё на один фактор. Киевский режим накануне продолжал и усиливал удары, попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», — сказал представитель Кремля.

ВС РФ сорвали попытку атаки на ключевой узел «Турецкого потока» — станцию «Русская» на Кубани
Ранее о резкой эскалации атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении, рассказал холдинг «Газпром». Под ударом оказались ключевые узлы газотранспортной системы, обслуживающие экспортные магистрали «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Полина Никифорова
