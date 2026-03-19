19 марта, 10:56

«Плохо от его визга»: Лидер «Рок-Островов» назвал адским голос Shaman

Лидер группы «Рок-Острова» Захаров раскритиковал Shaman и современную молодёжь на сцене

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladirzah, © Life.ru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladirzah, © Life.ru

Лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров раскритиковал современных исполнителей, особо выделив Ярослава Дронова (SHAMAN), чья манера пения, по его словам, вызывает физическое отторжение. В интервью RTVI музыкант заявил, что ничего нового в молодёжной музыке не слышит.

«У SHAMAN’а адский голос просто. Тембр вообще просто… Мне аж плохо становится, когда я слышу, как он визжит», — сказал Захаров, добавив, что творчество нынешних артистов его не трогает.

По мнению рокера, у молодых певцов нет интересных тембров, сравнимых с голосами Владимира Кузьмина, Александра Барыкина или его самого.

«Где они нашли этих певцов вообще? Это ужас какой-то», — посетовал он.

Захаров также прошёлся по темам песен. По его словам, вся нынешняя музыка «о тачках, деньгах и красивых голожопых девках». По его словам, всё это уже было переиграно и перепето в прошлые десятилетия.

Ранее актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что иностранные псевдонимы у российских исполнителей — это варварство. По его словам, артистам следует называться своими собственными именами или придумывать себе никнеймы на русском.

Владимир Озеров
