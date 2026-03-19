Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:50

МИД Китая шокирован тем, что ЦАХАЛ дали добро на убийство чиновников в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В Пекине выразили обеспокоенность заявлениями израильского руководства о возможном изменении подхода к действиям против иранских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай был шокирован соответствующим заявлением», — сказал он.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях и считает неприемлемыми любые действия, связанные с атаками на государственные структуры и гражданские объекты. В МИД КНР также призвали стороны конфликта к немедленному прекращению военных действий. По словам дипломата, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе.

Армия обороны Израиля ранее получила карт-бланш на проведение точечных ликвидаций высокопоставленных иранских чиновников, минуя обычную процедуру согласования с руководством. Утверждается, что это разрешение было дано лично премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Война США и Ирана. Израиль бомбит Южный Парс, Иран поджигает НПЗ США в Катаре, Вашингтон признал фейк про ядерную бомбу Тегерана, 19 марта

Ранее иранская разведка отчиталась о ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. Операция, по данным СМИ, была проведена на израильской территории.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar