МИД Китая шокирован тем, что ЦАХАЛ дали добро на убийство чиновников в Иране

В Пекине выразили обеспокоенность заявлениями израильского руководства о возможном изменении подхода к действиям против иранских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай был шокирован соответствующим заявлением», — сказал он.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях и считает неприемлемыми любые действия, связанные с атаками на государственные структуры и гражданские объекты. В МИД КНР также призвали стороны конфликта к немедленному прекращению военных действий. По словам дипломата, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе.

Армия обороны Израиля ранее получила карт-бланш на проведение точечных ликвидаций высокопоставленных иранских чиновников, минуя обычную процедуру согласования с руководством. Утверждается, что это разрешение было дано лично премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Ранее иранская разведка отчиталась о ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. Операция, по данным СМИ, была проведена на израильской территории.