Российский боец Цезарь чудом выжил после удара FPV-дрона ВСУ на СВО

23-летний боец с позывным Цезарь чудом выжил после прямого попадания FPV-дрона под Красноармейском и уже строит планы на будущее. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с Kp.ru.

С осени 2024 года Цезарь вместе с товарищами продвигается на запад, выгоняя ВСУ из Донбасса. За это время они выдержали не только танковые обстрелы, но и удары тяжёлого украинского коптера «Баба-Яга».

Несмотря на пережитое, боец не собирается оставлять службу. После окончания СВО он планирует получить высшее военное образование.

«Я уже выбрал. В Сызрани есть лётное училище, туда поступлю», — поделился солдат.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец Механ четыре дня полз к позициям ВС РФ по ночам с осколком в переломанной ноге. В процессе своего пути военнослужащий сумел починить найденную рацию и позвать подмогу. Сослуживцы удивились, услышав его голос, ведь они думали, что он погиб.